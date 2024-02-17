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Масштабні руйнування в Куп’янську: фото наслідків авіаудару

Події 10:54   17.02.2024
Оксана Горун
Масштабні руйнування в Куп’янську: фото наслідків авіаудару

В Куп’янську російська авіація зруйнувала житлові будинки та господарські будівлі, поранено двох людей.

17 лютого близько 2:00 збройні сили рф завдали авіаудар по м. Купʼянськ. Отримали поранення 75-річний чоловік та 71-річна жінка. У місті пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Наслідки обстрілу Куп'янська 17 лютого 2024

На місці працюють слідчі – збирають докази воєнного злочину росіян.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов раніше повідомив, що постраждалим цивільним у Куп’янську надали допомогу на місці, госпіталізації вони не потребували.

Наслідки обстрілу Куп'янська 17 лютого 2024 5

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Наслідки обстрілу Куп'янська 17 лютого 2024 6

Наслідки обстрілу Куп'янська 17 лютого 2024 3

Наслідки обстрілу Куп'янська 17 лютого 2024 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 10:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Куп’янську російська авіація зруйнувала житлові будинки та господарські будівлі, поранено двох людей".