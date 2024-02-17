Масштабні руйнування в Куп’янську: фото наслідків авіаудару

В Куп’янську російська авіація зруйнувала житлові будинки та господарські будівлі, поранено двох людей.

“17 лютого близько 2:00 збройні сили рф завдали авіаудар по м. Купʼянськ. Отримали поранення 75-річний чоловік та 71-річна жінка. У місті пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На місці працюють слідчі – збирають докази воєнного злочину росіян.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов раніше повідомив, що постраждалим цивільним у Куп’янську надали допомогу на місці, госпіталізації вони не потребували.