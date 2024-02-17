Масштабні руйнування в Куп’янську: фото наслідків авіаудару
В Куп’янську російська авіація зруйнувала житлові будинки та господарські будівлі, поранено двох людей.
“17 лютого близько 2:00 збройні сили рф завдали авіаудар по м. Купʼянськ. Отримали поранення 75-річний чоловік та 71-річна жінка. У місті пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
На місці працюють слідчі – збирають докази воєнного злочину росіян.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов раніше повідомив, що постраждалим цивільним у Куп’янську надали допомогу на місці, госпіталізації вони не потребували.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, куп'янск, прокуратура, руйнування;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 10:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Куп’янську російська авіація зруйнувала житлові будинки та господарські будівлі, поранено двох людей".