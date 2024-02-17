На Харьковщине отбили три атаки армии РФ — Генштаб

В утренней сводке 17 февраля Генштаб ВСУ сообщил о возобновившихся атаках россиян в районе Синьковки.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отбиты три атаки врага возле Синьковки Харьковской области», — проинформировал Генштаб.

В целом на фронте произошло 90 боевых столкновений. Армия РФ нанесла по Украине восемь ракетных и 55 авиационных ударов, совершила 137 обстрелов из РСЗО. На Харьковщине авиаудары пришлись по Удам, Гатищу и Катериновке.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по трем районам сосредоточения личного состава, двум районам огневых позиций артиллерии, одному складу боеприпасов, двум радиолокационным станциям, двум средствам противовоздушной обороны противника», — написали в сводке ГШ.