На Харьковщине отбили три атаки армии РФ — Генштаб
В утренней сводке 17 февраля Генштаб ВСУ сообщил о возобновившихся атаках россиян в районе Синьковки.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отбиты три атаки врага возле Синьковки Харьковской области», — проинформировал Генштаб.
В целом на фронте произошло 90 боевых столкновений. Армия РФ нанесла по Украине восемь ракетных и 55 авиационных ударов, совершила 137 обстрелов из РСЗО. На Харьковщине авиаудары пришлись по Удам, Гатищу и Катериновке.
«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по трем районам сосредоточения личного состава, двум районам огневых позиций артиллерии, одному складу боеприпасов, двум радиолокационным станциям, двум средствам противовоздушной обороны противника», — написали в сводке ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 07:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 17 февраля Генштаб ВСУ сообщил о возобновившихся атаках россиян в районе Синьковки".