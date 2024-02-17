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На Харківщині відбили три атаки армії РФ – Генштаб

Події 07:07   17.02.2024
Оксана Горун
На Харківщині відбили три атаки армії РФ – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні 17 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про атаки росіян, що відновилися в районі Синьківки.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито три атаки ворога біля Синьківки Харківської області“, – поінформував Генштаб.

Загалом на фронті сталося 90 бойових зіткнень. Армія РФ завдала по Україні восьми ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснила 137 обстрілів із РСЗВ. На Харківщині авіаудари припали по Удах, Гатищу та Катеринівці.

“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районам зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, двох районах вогневих позицій артилерії, одному складу боєприпасів, двох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони противника“, – написали у зведенні ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 07:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 17 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про атаки росіян, що відновилися в районі Синьківки".