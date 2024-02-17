В Купянске под завалами дома нашли погибшую
Тело погибшей женщины вытащили спасатели из-под завалов в Купянске.
«По состоянию на данный момент известно об одной погибшей женщине и пятерых раненых людях», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Те же данные по состоянию на 22:00 17 февраля привели в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, авиабомбы на Купянск армия РФ первый раз за день скинула около 13:30. Они разрушили двухэтажный дом на два подъезда и повредили не менее пяти частных домов. Изначально стало известно о двух спасенных женщинах и раненом мужчине. Женщин отправили в больницу, мужчине помощь оказали на месте. Позже из-под завалов спасли 69-летнюю женщину. Разбор завалов продолжился, в нем участвуют более 70 человек и более 30 единиц специализированной техники.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: завали, купянск, погибшая, полиция, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 22:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело погибшей женщины вытащили спасатели из-под завалов в Купянске".