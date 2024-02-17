Live
  • Сб 17.02.2024
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

В Купянске под завалами дома нашли погибшую

Происшествия 22:25   17.02.2024
Оксана Горун
В Купянске под завалами дома нашли погибшую

Тело погибшей женщины вытащили спасатели из-под завалов в Купянске.

«По состоянию на данный момент известно об одной погибшей женщине и пятерых раненых людях», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Те же данные по состоянию на 22:00 17 февраля привели в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, авиабомбы на Купянск армия РФ первый раз за день скинула около 13:30. Они разрушили двухэтажный дом на два подъезда и повредили не менее пяти частных домов. Изначально стало известно о двух спасенных женщинах и раненом мужчине. Женщин отправили в больницу, мужчине помощь оказали на месте. Позже из-под завалов спасли 69-летнюю женщину. Разбор завалов продолжился, в нем участвуют более 70 человек и более 30 единиц специализированной техники.

Читайте также: На Купянск еще раз сбросили авиабомбы: за день уже 18 штук, повреждено КП

Автор: Оксана Горун
Популярно
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
17.02.2024, 14:50
Главные новости Харькова 17.02: день обстрелов, погибшая, раненые
Главные новости Харькова 17.02: день обстрелов, погибшая, раненые
17.02.2024, 22:30
НАБУ слило аудио, как сотрудница ГНС Харьковщины просит взятки для руководства
НАБУ слило аудио, как сотрудница ГНС Харьковщины просит взятки для руководства
17.02.2024, 07:00
Офлайн-обучение на Харьковщине хотят вернуть с 1 сентября — Синегубов
Офлайн-обучение на Харьковщине хотят вернуть с 1 сентября — Синегубов
17.02.2024, 23:00
Тонны поддельной водки, виски и коньяка изъяли из подпольного цеха в Харькове
Тонны поддельной водки, виски и коньяка изъяли из подпольного цеха в Харькове
16.02.2024, 22:28
30-летнего харьковчанина-уклониста спасали с дерева посреди реки на границе
30-летнего харьковчанина-уклониста спасали с дерева посреди реки на границе
17.02.2024, 21:32

Новости по теме:

16:34
В Купянске из-под завалов спасли женщину
11:53
27-летняя женщина погибла на Харьковщине: из-под завалов достали тело
10:00
Погибших в Великом Бурлуке уже четверо: достали еще одно тело
08:23
Из-под завалов в Великом Бурлуке достали погибшую, еще есть люди — Синегубов
11:24
Ракетный удар по Харькову: женщину вытаскивали из-под завалов

Вы читали новость: «В Купянске под завалами дома нашли погибшую»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 22:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело погибшей женщины вытащили спасатели из-под завалов в Купянске".