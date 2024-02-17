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У Куп’янську під завалами будинку знайшли загиблу

Події 22:25   17.02.2024
Оксана Горун
У Куп’янську під завалами будинку знайшли загиблу

Тіло загиблої жінки витягли рятувальники з-під завалів у Куп’янську.

“Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку та пʼятьох поранених людей”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Ті самі дані станом на 22:00 17 лютого навели у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Нагадаємо, авіабомби на Куп’янськ армія РФ вперше за день скинула близько 13:30. Вони зруйнували двоповерховий будинок на два під’їзди та пошкодили щонайменше п’ять приватних будинків. Спочатку стало відомо про двох врятованих жінок і пораненого чоловіка. Жінок відправили до лікарні, чоловікові надали допомогу на місці. Пізніше з-під завалів урятували 69-річну жінку. Розбір завалів продовжився, у ньому беруть участь понад 70 осіб та понад 30 одиниць спеціалізованої техніки.

Читайте також: На Куп’янськ ще раз скинули авіабомби: за день уже 18 штук, пошкоджено КП

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 22:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло загиблої жінки витягли рятувальники з-під завалів у Куп’янську".