У Куп’янську під завалами будинку знайшли загиблу
Тіло загиблої жінки витягли рятувальники з-під завалів у Куп’янську.
“Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку та пʼятьох поранених людей”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Ті самі дані станом на 22:00 17 лютого навели у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Нагадаємо, авіабомби на Куп’янськ армія РФ вперше за день скинула близько 13:30. Вони зруйнували двоповерховий будинок на два під’їзди та пошкодили щонайменше п’ять приватних будинків. Спочатку стало відомо про двох врятованих жінок і пораненого чоловіка. Жінок відправили до лікарні, чоловікові надали допомогу на місці. Пізніше з-під завалів урятували 69-річну жінку. Розбір завалів продовжився, у ньому беруть участь понад 70 осіб та понад 30 одиниць спеціалізованої техніки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: завали, куп'янск, погибшая, поліція, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 22:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло загиблої жінки витягли рятувальники з-під завалів у Куп’янську".