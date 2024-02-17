У Куп’янську під завалами будинку знайшли загиблу

Тіло загиблої жінки витягли рятувальники з-під завалів у Куп’янську.

“Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку та пʼятьох поранених людей”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Ті самі дані станом на 22:00 17 лютого навели у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Нагадаємо, авіабомби на Куп’янськ армія РФ вперше за день скинула близько 13:30. Вони зруйнували двоповерховий будинок на два під’їзди та пошкодили щонайменше п’ять приватних будинків. Спочатку стало відомо про двох врятованих жінок і пораненого чоловіка. Жінок відправили до лікарні, чоловікові надали допомогу на місці. Пізніше з-під завалів урятували 69-річну жінку. Розбір завалів продовжився, у ньому беруть участь понад 70 осіб та понад 30 одиниць спеціалізованої техніки.