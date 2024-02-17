У Куп’янську з-під завалів урятували жінку

У Куп’янську продовжується рятувальна операція: розбирають завали двоповерхового будинку, який зруйнувала російська авіабомба.

“З-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, госпіталізована з переломом кінцівки до лікувальної установи“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Пошуки на місці “прильоту” продовжуються. За наявною інформацією, під завалами залишаються двоє людей.

Раніше начальник ХОВА написав, що близько 13:30 удар російської авіації по Куп’янську зруйнував двоповерховий будинок на два під’їзди. Також пошкоджені приватні будинки. На місці одразу виявили двох поранених жінок та відправили їх до лікарні. Одному травмованому чоловікові госпіталізація не знадобилася.