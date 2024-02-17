Live
  • Сб 17.02.2024
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

В Купянске из-под завалов спасли женщину

Происшествия 16:34   17.02.2024
Оксана Горун
В Купянске из-под завалов спасли женщину

В Купянске продолжается спасательная операция: разбирают завалы двухэтажного дома, который разрушила российская авиабомба.

«Из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину, госпитализирована с переломом конечности в лечебное учреждение», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Поиски на месте «прилета» продолжаются. По имеющейся информации, под завалами остаются два человека.

Читайте также: Били из РСЗО — Синегубов о дневном обстреле Харьковщины

Ранее начальник ХОВА написал, что около 13:30 удар российской авиации по Купянску разрушил двухэтажный дом на два подъезда. Также повреждены частные дома. На месте сразу обнаружили двух раненых женщин и отправили их в больницу. Одному травмированному мужчине госпитализация не понадобилась.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 17.02: ракеты, РСЗО, бомбардировка Купянска
Главные новости Харькова 17.02: ракеты, РСЗО, бомбардировка Купянска
17.02.2024, 17:27
Тонны поддельной водки, виски и коньяка изъяли из подпольного цеха в Харькове
Тонны поддельной водки, виски и коньяка изъяли из подпольного цеха в Харькове
16.02.2024, 22:28
Взрывы слышали в Харькове: по Циркунам били ракетами, по Липцам — РСЗО
Взрывы слышали в Харькове: по Циркунам били ракетами, по Липцам — РСЗО
17.02.2024, 16:41
В Харькове звучат взрывы, Синегубов подтвердил удары врага
В Харькове звучат взрывы, Синегубов подтвердил удары врага
17.02.2024, 14:55
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
17.02.2024, 14:50
Взрывы слышали в Харькове: Тимошко и Синегубов — о том, куда били россияне
Взрывы слышали в Харькове: Тимошко и Синегубов — о том, куда били россияне
17.02.2024, 08:27

Новости по теме:

10:54
Масштабные разрушения в Купянске: фото последствий авиаудара
19:21
Военные РФ сутки не атаковали на Харьковщине, но били из авиации — Генштаб
20:34
Удар КАБами по селу в Харьковской области: погибших уже трое
19:28
Россияне сбросили бомбы на 6 сел Харьковской области — Генштаб ВСУ
19:24
Без штурмов врага, но с обстрелами: Генштаб — как прошли сутки на Харьковщине

Вы читали новость: «В Купянске из-под завалов спасли женщину»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 16:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске продолжается спасательная операция: разбирают завалы двухэтажного дома, который разрушила российская авиабомба".