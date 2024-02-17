В Купянске из-под завалов спасли женщину
В Купянске продолжается спасательная операция: разбирают завалы двухэтажного дома, который разрушила российская авиабомба.
«Из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину, госпитализирована с переломом конечности в лечебное учреждение», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Поиски на месте «прилета» продолжаются. По имеющейся информации, под завалами остаются два человека.
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Ранее начальник ХОВА написал, что около 13:30 удар российской авиации по Купянску разрушил двухэтажный дом на два подъезда. Также повреждены частные дома. На месте сразу обнаружили двух раненых женщин и отправили их в больницу. Одному травмированному мужчине госпитализация не понадобилась.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 16:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске продолжается спасательная операция: разбирают завалы двухэтажного дома, который разрушила российская авиабомба".