В Купянске из-под завалов спасли женщину

В Купянске продолжается спасательная операция: разбирают завалы двухэтажного дома, который разрушила российская авиабомба.

«Из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину, госпитализирована с переломом конечности в лечебное учреждение», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Поиски на месте «прилета» продолжаются. По имеющейся информации, под завалами остаются два человека.

Ранее начальник ХОВА написал, что около 13:30 удар российской авиации по Купянску разрушил двухэтажный дом на два подъезда. Также повреждены частные дома. На месте сразу обнаружили двух раненых женщин и отправили их в больницу. Одному травмированному мужчине госпитализация не понадобилась.