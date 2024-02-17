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Взрывы слышали в Харькове: по Циркунам били ракетами, по Липцам — РСЗО

Происшествия 16:41   17.02.2024
Оксана Горун
Взрывы слышали в Харькове: по Циркунам били ракетами, по Липцам — РСЗО Фото: Вадим Беликов

Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировали о дневніх ударах по Харьковщине. Несколько взрывов слышали в Харькове. 

«Около 15:00 три баллистики в пригороде, в районе Циркунов, предварительно без пострадавших», — проинформировал об источнике взрывов, которые слышали в Харькове, Тимошко.

«Около 15:40 враг нанес удары по с. Липцы Харьковского района. Предварительно – оккупанты используют реактивные системы залпового огня. В результате обстрела возник пожар в частном доме. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Ранее он информировал, что в течение дня Харьковскую область терроризирует российская авиация. Было более 10 ударов, есть пострадавшие и люди могут быть под завалами.

Два взрыва днем слышали в Харькове: около 14:50 и 14:58. По предварительной информации, «прилеты» были не в пределах города.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 16:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировали о дневніх ударах по Харьковщине. Несколько взрывов слышали в Харькове".