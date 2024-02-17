Вибухи чули в Харкові: по Циркунах били ракетами, по Липцях – РСЗВ
Начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформували про денні удари по Харківщині. Декілька вибухів чули в Харкові.
“Близько 15:00 три балістики у передмісті, в районі Циркунів, попередньо без постраждалих”, – поінформував про джерело вибухів, які чули у Харкові, Тимошко.
“Близько 15:40 ворог завдав ударів по с. Липці Харківського району. Попередньо – окупанти використовують реактивні системи залпового вогню. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку. Без постраждалих“, – написав начальник ХОВА в телеграмі.
Раніше він інформував, що протягом дня Харківську область тероризує російська авіація. Було понад 10 ударів, є постраждалі та люди можуть бути під завалами.
Два вибухи вдень чули у Харкові: близько 14:50 та 14:58. За попередньою інформацією, “прильоти” були не в межах міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 16:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформували про денні удари по Харківщині. Декілька вибухів чули в Харкові".