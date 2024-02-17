Понад 10 авіаударів по Харківщині завдали сьогодні – Синєгубов

Російська авіація масовано атакує Харківщину. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив про руйнування та поранених.

“Окупанти продовжують завдавати авіаударів по прикордонних населених пунктах Харківської області. Лише за день – понад 10 ударів. Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двоповерховий будинок на два під’їзди, пошкоджені щонайменше п’ять приватних будинків. Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.

Він наголосив, що під завалами можуть перебувати люди. Йде ліквідація наслідків “прильотів”.

Нагадаємо, два вибухи вдень чули у Харкові: близько 14:50 та 14:58. За попередньою інформацією, “прильоти” були не в межах міста.