Больше 10 авиаударов по Харьковщине нанесли сегодня — Синегубов

Российская авиация массированно атакует Харьковщину. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о разрушениях и раненых.

«Оккупанты продолжают наносить авиаудары по приграничным населенным пунктам Харьковской области. Только за день – более 10 ударов. Около 13:30 в результате обстрела г. Купянск разрушен двухэтажный дом на два подъезда, повреждены по меньшей мере пять частных домов. Две женщины с травмами госпитализированы в медицинские учреждения, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте», — сообщил Синегубов в telegram.

Он подчеркнул, что под завалами могут находиться люди. Идет ликвидация последствий «прилетов».

Напомним, два взрыва днем слышали в Харькове: около 14:50 и 14:58. По предварительной информации, «прилеты» были не в пределах города.