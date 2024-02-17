Больше 10 авиаударов по Харьковщине нанесли сегодня — Синегубов
Российская авиация массированно атакует Харьковщину. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о разрушениях и раненых.
«Оккупанты продолжают наносить авиаудары по приграничным населенным пунктам Харьковской области. Только за день – более 10 ударов. Около 13:30 в результате обстрела г. Купянск разрушен двухэтажный дом на два подъезда, повреждены по меньшей мере пять частных домов. Две женщины с травмами госпитализированы в медицинские учреждения, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте», — сообщил Синегубов в telegram.
Он подчеркнул, что под завалами могут находиться люди. Идет ликвидация последствий «прилетов».
Напомним, два взрыва днем слышали в Харькове: около 14:50 и 14:58. По предварительной информации, «прилеты» были не в пределах города.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, новости Харькова, поранені, разрушения, руйнування, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 15:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская авиация массированно атакует Харьковщину. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о разрушениях и раненых".