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Синегубов заявил об интенсивных обстрелах Харьковщины в течение всего дня

Происшествия 18:37   17.02.2024
Оксана Горун
Синегубов заявил об интенсивных обстрелах Харьковщины в течение всего дня

17 февраля Харьковскую область обстреливают из артиллерии, применяют авиабомбы и ракеты. Враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Днем в результате обстрела Купянска разрушен двухэтажный дом на два подъезда, повреждены по меньшей мере 10 частных домов. Из-под завалов дома деблокирована женщина — ее госпитализировали в медицинское учреждение. На сегодня всего ранены пять человек. Под завалами могут находиться люди. Профильные службы на местах. Ликвидация последствий продолжается», — написал Синегубов вечером 17 февраля.

Он отметил, что под постоянными обстрелами — и приграничье Харьковской области.

«Всем пострадавшим оказывается помощь. Поврежденные объекты будут оперативно осматривать комиссии для дальнейшего восстановления», — подчеркнул начальник ХОВА.

Читайте также: Главные новости Харькова 17.02: ракеты, РСЗО, бомбардировка Купянска

Напомним, в течение дня 17 февраля армия РФ ударила ракетами по пригороду Харькова — в районе Циркунов. Из РСЗО били по Липцам. На Купянск скинули не менее пяти авиабомб.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 18:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 февраля Харьковскую область обстреливают из артиллерии, применяют авиабомбы и ракеты. Враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".