Синегубов заявил об интенсивных обстрелах Харьковщины в течение всего дня

17 февраля Харьковскую область обстреливают из артиллерии, применяют авиабомбы и ракеты. Враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Днем в результате обстрела Купянска разрушен двухэтажный дом на два подъезда, повреждены по меньшей мере 10 частных домов. Из-под завалов дома деблокирована женщина — ее госпитализировали в медицинское учреждение. На сегодня всего ранены пять человек. Под завалами могут находиться люди. Профильные службы на местах. Ликвидация последствий продолжается», — написал Синегубов вечером 17 февраля.

Он отметил, что под постоянными обстрелами — и приграничье Харьковской области.

«Всем пострадавшим оказывается помощь. Поврежденные объекты будут оперативно осматривать комиссии для дальнейшего восстановления», — подчеркнул начальник ХОВА.

Напомним, в течение дня 17 февраля армия РФ ударила ракетами по пригороду Харькова — в районе Циркунов. Из РСЗО били по Липцам. На Купянск скинули не менее пяти авиабомб.