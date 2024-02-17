Синегубов заявил об интенсивных обстрелах Харьковщины в течение всего дня
17 февраля Харьковскую область обстреливают из артиллерии, применяют авиабомбы и ракеты. Враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Днем в результате обстрела Купянска разрушен двухэтажный дом на два подъезда, повреждены по меньшей мере 10 частных домов. Из-под завалов дома деблокирована женщина — ее госпитализировали в медицинское учреждение. На сегодня всего ранены пять человек. Под завалами могут находиться люди. Профильные службы на местах. Ликвидация последствий продолжается», — написал Синегубов вечером 17 февраля.
Он отметил, что под постоянными обстрелами — и приграничье Харьковской области.
«Всем пострадавшим оказывается помощь. Поврежденные объекты будут оперативно осматривать комиссии для дальнейшего восстановления», — подчеркнул начальник ХОВА.
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Напомним, в течение дня 17 февраля армия РФ ударила ракетами по пригороду Харькова — в районе Циркунов. Из РСЗО били по Липцам. На Купянск скинули не менее пяти авиабомб.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бомбардировка, новости Харькова, обстрелы, пострадавшие, разрушения, руйнування, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 18:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 февраля Харьковскую область обстреливают из артиллерии, применяют авиабомбы и ракеты. Враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".