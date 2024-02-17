Бомбардировка Купянска: не менее пяти бомб скинули на город (видео, фото)
Днем 17 февраля армия РФ сбросила авиабомбы на жилые кварталы Купянска. Рухнул двухэтажный многоквартирный дом.
Массированный авиаудар произошел в 13:20.
«Одна из авиабомб попала в двухэтажный многоквартирный дом. Получили ранения две женщины 88 и 67 лет. Другая – тоже в дом. На данный момент известно об одной раненой женщине. Под завалами находятся еще люди», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
В городе разрушен и поврежден еще ряд гражданских объектов.
«Предварительно государство-агрессор сбросило на город по меньшей мере пять авиабомб», — сообщили прокуроры.
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На месте работают следователи и прокуратура, а также спасатели, которые разбирают завалы.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 17:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 17 февраля армия РФ сбросила авиабомбы на жилые кварталы Купянска. Рухнул двухэтажный многоквартирный дом".