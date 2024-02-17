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Бомбардировка Купянска: не менее пяти бомб скинули на город (видео, фото)

Происшествия 17:22   17.02.2024
Оксана Горун
Бомбардировка Купянска: не менее пяти бомб скинули на город (видео, фото)

Днем 17 февраля армия РФ сбросила авиабомбы на жилые кварталы Купянска. Рухнул двухэтажный многоквартирный дом.

Массированный авиаудар произошел в 13:20.

«Одна из авиабомб попала в двухэтажный многоквартирный дом. Получили ранения две женщины 88 и 67 лет. Другая – тоже в дом. На данный момент известно об одной раненой женщине. Под завалами находятся еще люди», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В городе разрушен и поврежден еще ряд гражданских объектов.

«Предварительно государство-агрессор сбросило на город по меньшей мере пять авиабомб», — сообщили прокуроры.

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На месте работают следователи и прокуратура, а также спасатели, которые разбирают завалы.

Последствия бомбардировки Купянска 17 февраля 2024

Последствия бомбардировки Купянска 17 февраля 2024 2

Последствия бомбардировки Купянска 17 февраля 2024 4

Последствия бомбардировки Купянска 17 февраля 2024 5

Последствия бомбардировки Купянска 17 февраля 2024 6

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 17:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 17 февраля армия РФ сбросила авиабомбы на жилые кварталы Купянска. Рухнул двухэтажный многоквартирный дом".