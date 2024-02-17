Бомбардування Куп’янська: не менше п’яти бомб скинули на місто (відео, фото)
Вдень 17 лютого армія РФ скинула авіабомби на житлові квартали Куп’янська. Рухнув двоповерховий багатоквартирний будинок.
Масований авіаудар стався о 13:20.
“Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років. Інша — також у будинок. Станом на зараз відомо про одну поранену жінку. Під завалами перебувають ще люди“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
У місті зруйновано та пошкоджено ще низку цивільних об’єктів.
“Попередньо держава-агресор скинула на місто щонайменше п’ять авіабомб”, – повідомили прокурори.
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На місці працюють слідчі та прокуратура, а також рятувальники, які розбирають завали.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 17:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 17 лютого армія РФ скинула авіабомби на житлові квартали Куп’янська. Рухнув двоповерховий багатоквартирний будинок".