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Бомбардування Куп’янська: не менше п’яти бомб скинули на місто (відео, фото)

Події 17:22   17.02.2024
Оксана Горун
Бомбардування Куп’янська: не менше п’яти бомб скинули на місто (відео, фото)

Вдень 17 лютого армія РФ скинула авіабомби на житлові квартали Куп’янська. Рухнув двоповерховий багатоквартирний будинок.

Масований авіаудар стався о 13:20.

Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років. Інша — також у будинок. Станом на зараз відомо про одну поранену жінку. Під завалами перебувають ще люди“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У місті зруйновано та пошкоджено ще низку цивільних об’єктів.

“Попередньо держава-агресор скинула на місто щонайменше п’ять авіабомб”, – повідомили прокурори.

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На місці працюють слідчі та прокуратура, а також рятувальники, які розбирають завали.

Наслідки бомбардування Куп'янська 17 лютого 2024

Наслідки бомбардування Куп'янська 17 лютого 2024 2

Наслідки бомбардування Куп'янська 17 лютого 2024 4

Наслідки бомбардування Куп'янська 17 лютого 2024 5

Наслідки бомбардування Куп'янська 17 лютого 2024 6

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 17:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 17 лютого армія РФ скинула авіабомби на житлові квартали Куп’янська. Рухнув двоповерховий багатоквартирний будинок".