Бомбардування Куп’янська: не менше п’яти бомб скинули на місто (відео, фото)

Вдень 17 лютого армія РФ скинула авіабомби на житлові квартали Куп’янська. Рухнув двоповерховий багатоквартирний будинок.

Масований авіаудар стався о 13:20.

“Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років. Інша — також у будинок. Станом на зараз відомо про одну поранену жінку. Під завалами перебувають ще люди“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У місті зруйновано та пошкоджено ще низку цивільних об’єктів.

“Попередньо держава-агресор скинула на місто щонайменше п’ять авіабомб”, – повідомили прокурори.

На місці працюють слідчі та прокуратура, а також рятувальники, які розбирають завали.