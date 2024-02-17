Генштаб сообщил об обстрелах Харьковщины и сбитых самолетах РФ
Генштаб ВСУ в вечерней сводке 17 февраля заявил об авиаударах на севере Харьковской области и в Купянском районе, наступательных действий на Харьковщине враг не вел.
«На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Стогнии, Черное, Садовод Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанские Хутора, Бочковое, Круглое, Озерное Харьковской области», — перечислили в Генштабе ВСУ.
На Купянском направлении авиаудары пришлись по самому Купянску, Синьковке и Петропавловке. Артиллерия била по Двуречной, Синьковке, Петропавловке, Ивановке и Берестовому. При этом наступательный действий россияне не вели.
В целом на фронте за сутки произошли 63 боевых столкновения. Авиация Сил обороны ударила по 14 районам сосредоточения оккупантов и трем их ЗРК.
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«Также на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета: два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35», — проинформировали в ГШ.
Украинские ракетчики ударили по одному пункту управления, четырем средствам артиллерии, четырем складам боеприпасов и одной станции РЭБ россиян.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 19:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 17 февраля заявил об авиаударах на севере Харьковской области и в Купянском районе, наступательных действий на Харьковщине враг не вел".