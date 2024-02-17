Генштаб сообщил об обстрелах Харьковщины и сбитых самолетах РФ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 17 февраля заявил об авиаударах на севере Харьковской области и в Купянском районе, наступательных действий на Харьковщине враг не вел.

«На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Стогнии, Черное, Садовод Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанские Хутора, Бочковое, Круглое, Озерное Харьковской области», — перечислили в Генштабе ВСУ.

На Купянском направлении авиаудары пришлись по самому Купянску, Синьковке и Петропавловке. Артиллерия била по Двуречной, Синьковке, Петропавловке, Ивановке и Берестовому. При этом наступательный действий россияне не вели.

В целом на фронте за сутки произошли 63 боевых столкновения. Авиация Сил обороны ударила по 14 районам сосредоточения оккупантов и трем их ЗРК.

«Также на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета: два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35», — проинформировали в ГШ.

Украинские ракетчики ударили по одному пункту управления, четырем средствам артиллерии, четырем складам боеприпасов и одной станции РЭБ россиян.