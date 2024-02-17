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Генштаб повідомив про обстріли Харківщини та збиті літаки РФ

Події 19:37   17.02.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про обстріли Харківщини та збиті літаки РФ

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 17 лютого заявив про авіаудари на півночі Харківської області та в Куп’янському районі, наступальних дій на Харківщині ворог не вів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Стогнії, Чорне, Садовод Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанські Хутори, Бочкове, Кругле, Озерне Харківської області“, – перерахували в Генштабі ЗСУ.

На Куп’янському напрямку авіаудари припали самому Куп’янську, Синьківці та Петропавлівці. Артилерія била по Дворічній, Синьківці, Петропавлівці, Іванівці та Берестовому. При цьому наступальних дій росіяни не вели.

Загалом на фронті за добу сталося 63 бойові зіткнення. Авіація Сил оборони вдарила по 14 районах зосередження окупантів та трьох їхніх ЗРК.

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Також на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35“, – поінформували в ГШ.

Українські ракетники вдарили по одному пункту управління, чотирьох засобах артилерії, чотирьох складах боєприпасів та одній станції РЕБ росіян.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 19:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 17 лютого заявив про авіаудари на півночі Харківської області та в Куп’янському районі, наступальних дій на Харківщині ворог не вів".