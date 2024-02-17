Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона ответил на вопрос, который беспокоит всех жителей города: что ждет задолжавших за коммунальные услуги после снятия Кабмином моратория на отключения.

«Действительно мораторий снят. И действительно, в Харькове, как и в любом городе Украины, есть должники. Но хочу сказать, что мы не будем отключать коммунальные услуги у должников, потому что идет война. И мы прекрасно понимаем, что очень много людей сегодня в затруднительном финансовом положении, и они не смогут платить за коммунальные услуги. Так, будем держать это, но отключать никого не будем», — сказал Терехов.

Напомним, в конце декабря 2023 года Кабмин отменил мораторий от 24 марта 2022-го на отключение потребителей жилищно-коммунальных услуг в случае задолженности. Мораторий продолжает действовать только там, где идут активные боевые действия, и на оккупированных территориях.