Мораторій знято: чи відключать у Харкові послуги ЖКГ боржникам, сказав Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону відповів на питання, яке турбує всіх жителів міста: що чекає на тих, хто заборгував за комунальні послуги, після зняття Кабміном мораторію на відключення.

“Дійсно мораторії ці зняті. І дійсно у Харкові, як і в будь-якому місті України, є боржники. Але хочу сказати, що ми не будемо відключати комунальної послуги боржникам, бо йде війна. І ми чудово розуміємо, що в дуже багатьох людей сьогодні скрутне фінансове становище й вони не зможуть платити за комунальні послуги. Так, будемо тримати це, але відключати нікого не будемо”, – сказав Терехов.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Кабмін скасував мораторій від 24 березня 2022 року на відключення споживачів житлово-комунальних послуг у разі заборгованості. Мораторій продовжує діяти лише там, де йдуть активні бойові дії, та на окупованих територіях.