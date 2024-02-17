Мораторій знято: чи відключать у Харкові послуги ЖКГ боржникам, сказав Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону відповів на питання, яке турбує всіх жителів міста: що чекає на тих, хто заборгував за комунальні послуги, після зняття Кабміном мораторію на відключення.
“Дійсно мораторії ці зняті. І дійсно у Харкові, як і в будь-якому місті України, є боржники. Але хочу сказати, що ми не будемо відключати комунальної послуги боржникам, бо йде війна. І ми чудово розуміємо, що в дуже багатьох людей сьогодні скрутне фінансове становище й вони не зможуть платити за комунальні послуги. Так, будемо тримати це, але відключати нікого не будемо”, – сказав Терехов.
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Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Кабмін скасував мораторій від 24 березня 2022 року на відключення споживачів житлово-комунальних послуг у разі заборгованості. Мораторій продовжує діяти лише там, де йдуть активні бойові дії, та на окупованих територіях.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: долги, жкх, коммуналка, новини Харкова, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 14:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону відповів на питання, яке турбує всіх жителів міста: що чекає на тих, хто заборгував за комунальні послуги, після зняття Кабміном мораторію на відключення".