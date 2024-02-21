В центре Харькова устраняют аварийность конструкций поврежденных зданий (фото)

Коммунальщики устраняют аварийность конструктивов поврежденных зданий в Шевченковском районе Харькова, среди которых – памятник архитектуры.

В Харьковском горсовете напомнили, что эти здания пострадали в начале марта 2022-го в результате вражеских обстрелов. Здесь была полностью уничтожена кровля – более 3 тысяч кв. м, а также держательные конструкции. Сразу после ракетной атаки коммунальщики закрыли выбитые оконные контуры. Сейчас идет демонтаж бетонных конструкций. Завершить работу планируют сегодня.

«Разрушения настолько серьезны, что даже не было возможности установить временные перекрытия, чтобы законсервировать крышу. За это время из-за неблагоприятных погодных условий начался процесс разрушения конструкций здания. Сейчас мы устраняем аварийность, чтобы не было никакой угрозы, в частности, и для пешеходов», – рассказал директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.