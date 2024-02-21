У центрі Харкова усувають аварійність конструкцій пошкоджених будівель (фото)

Комунальники усувають аварійність конструктивів пошкоджених будівель у Шевченківському районі Харкова, серед яких – пам’ятка архітектури.

У Харківській міськраді нагадали, що ці будівлі постраждали на початку березня 2022-го внаслідок ворожого обстрілу. Тут була повністю знищена покрівля – понад 3 тисячі кв. м, а також тримальні конструкції. Одразу після ракетної атаки комунальники закрили вибиті віконні контури. Зараз триває демонтаж бетонних конструкцій. Завершити роботи планують сьогодні.

«Руйнування настільки серйозні, що навіть не було можливості встановити тимчасові перекриття, аби законсервувати дах. За цей час через несприятливі погодні умови почався процес руйнування конструкцій будівлі. Зараз ми усуваємо аварійність, щоб не було жодної загрози, зокрема, і для пішоходів»,- розповів директор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина.