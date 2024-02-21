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У центрі Харкова усувають аварійність конструкцій пошкоджених будівель (фото)

Суспільство 15:38   21.02.2024
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова усувають аварійність конструкцій пошкоджених будівель (фото) Фото: Харківська міськрада

Комунальники усувають аварійність конструктивів пошкоджених будівель у Шевченківському районі Харкова, серед яких – пам’ятка архітектури.

У Харківській міськраді нагадали, що ці будівлі постраждали на початку березня 2022-го внаслідок ворожого обстрілу. Тут була повністю знищена покрівля – понад 3 тисячі кв. м, а також тримальні конструкції. Одразу після ракетної атаки комунальники закрили вибиті віконні контури. Зараз триває демонтаж бетонних конструкцій. Завершити роботи планують сьогодні.

«Руйнування настільки серйозні, що навіть не було можливості встановити тимчасові перекриття, аби законсервувати дах. За цей час через несприятливі погодні умови почався процес руйнування конструкцій будівлі. Зараз ми усуваємо аварійність, щоб не було жодної загрози, зокрема, і для пішоходів»,- розповів директор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 15:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники усувають аварійність конструктивів пошкоджених будівель у Шевченківському районі Харкова, серед яких – пам’ятка архітектури.".