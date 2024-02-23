«Могут они наступать» — Синегубов про «сдачу Харькова» и ИПСО

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что слухи о наступлении на Харьков и подготовке к сдаче города появляются неделя за неделей.

«Такие слухи идут, неделя за неделей. И то, что наступать будут, и то, что Харьков сдавать будут, и то, что будут обменивать Харьков, — сказал Синегубов в эфире программы «Тема с Мосейчук». — Ну, какая только ерунда не идет, не распространяется. Однако это действительно ИПСО. Это целенаправленное ИПСО, и здесь нужна коммуникация с людьми – прямая коммуникация. Если мне даже звонят по телефону представители некоторых ЦОВ (центральных органов власти) на местах, и говорят: «А мы эвакуируемся, да? Правильно? Нам уже сказали, мы уже вывозим архивы». Я говорю: «Куда вывозим архивы? Кто вам сказал? Что сказал? Что у нас поменялось?»

Синегубов отметил: «Могут ли они наступать? Да, могут они наступать». Причем сразу по нескольким направлениям: Белгородскому, Сумскому, Богодуховскому, Купянскому. Но это не станет неожиданностью.

«Чтобы наступать, нужно наступать чем-то. Они должны иметь определенное штурмовое количество войск в том или ином направлении. Мы мониторим эту ситуацию 24 на 7 для того, чтобы понимать и передавать информацию, в том числе параллельно с военными, с военной разведкой, со Службой безопасности, другими военными подразделениями, чтобы действительно перестраховать друг друга, для того чтобы адекватно принять меры по противодействию», — заявил начальник ХОВА.

Он также подчеркнул, что Харьков 24 февраля 2022 года и сейчас — это разные территории.

«Над повышением обороноспособности мы начали работать именно 24 февраля, когда мы строили первые линии обороны в самом городе Харькове, когда еще приехал командующий Сырский. Мы планировали город, разбивали на сектора и дальше-дальше, и по мере освобождения (сначала на севере, в апреле-мае 2022-го, затем дальше двигались — уже сентябрь-октябрь 2022-го). Когда я еще Сырскому звоню, говорю, ну, такой факт был, я говорю: «Можно немного помедленнее? Ну, мы не успеваем идти за вами». Наша роль какая? Мы должны сделать все возможное, чтобы наши войска на местах были максимально эффективными. Для того чтобы они действительно были в окопах максимально защищенными, для того, чтобы позиции были максимально подготовлены. И нам такие задачи напрямую ставит президент, и мы это делали в 22-м году, в 23-м, и сейчас делаем, конечно», — заверил Синегубов.