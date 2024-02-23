“Можуть вони наступати” – Синєгубов про “здачу Харкова” та ІПСО

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що чутки про наступ на Харків та підготовку до здачі міста з’являються тиждень за тижнем.

“Отакі чутки йдуть, тиждень за тижнем, і те, що наступати будуть, і те, що Харків здавати будуть, і те, що Харків обмінювати будуть, – сказав Синєгубов в етері програми “Тема з Мосейчук”. – Ну, яка лише дурниця не йде, не шириться. Однак це дійсно ІПСО. Це цілеспрямоване ІПСО, і тут потрібна комунікація з людьми – пряма комунікація. Якщо мені навіть телефонують представники деяких ЦОВів (центральних органів влади) на місцях, і кажуть: “А ми евакуюємось, так? Правильно? Нам вже сказали, ми вже вивозимо архіви”. Я кажу: “Куди вивозимо архіви? Хто вам це сказав? Нащо сказав? Що у нас змінилося?”

Синєгубов зазначив: “Чи можуть вони наступати? Та можуть вони наступати”. Причому одразу за декількома напрямками: Бєлгородським, Сумським, Богодухівським, Куп’янським. Але це стане несподіванкою.

“Щоб наступати, потрібно наступати чимось. Вони мають мати певну штурмову кількість військ на тому чи іншому напрямку. Ми моніторимо цю ситуацію 24 на 7 для того, щоб розуміти та передавати інформацію, в тому числі паралельно із військовими, із військовою розвідкою, зі Службою безпеки, іншими військовими підрозділами, щоб дійсно перестрахувати один одного, для того, щоб адекватно вжити заходів щодо протидії“, — заявив начальник ХОВА.

Він також наголосив, що Харків 24 лютого 2022 року і зараз – це різні території.

“Над підвищенням обороноздатності ми почали працювати саме 24 лютого, коли ми будували перші лінії оборони в самому місті Харкові, коли ще приїхав дійсно командувач Сирський. Ми планували місто, розбивали на сектори й далі-далі, і в міру звільнення (спочатку на півночі у квітні-травні місяці 2022-го, потім далі рухалися вже вересень-жовтень 2022-го). Коли я ще Сирському телефоную, кажу, ну, такий факт був, я кажу: “Можна трохи повільніше? Ну, ми не встигаємо йти за вами”. Наша роль яка? Ми маємо зробити все можливе для того, щоб наші війська на місцях були максимально ефективними. Для того, щоб вони дійсно були в окопах максимально захищеними, для того, щоб позиції були максимально підготовлені. І нам такі завдання напряму ставить Президент, і ми це робили у 22-му році, у 23-му, і зараз робимо, звичайно“, — запевнив Синєгубов.