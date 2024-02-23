Пограничники на Харьковщине обезвредили пять российских fpv-дронов

С дронами врага пограничники «Сталевого кордону» борются с помощью РЭБ и антидроновых ружей.

«С помощью эшелонированной системы противодействия враждебным БПЛА, в которую входят средства радиоэлектронной борьбы и антидроновые ружья, пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» продолжают эффективно противодействовать вражеским беспилотникам. За прошедшие сутки на Харьковщине бойцы 15 мобильного пограничного отряда обезвредили пять вражеских дронов-камикадзе», — сообщили в telegram отряда.

Защитники границы уточнили: четыре дрона уничтожили в воздухе, а один смогли посадить.

«Он прошел процедуру разминирования и в ближайшее время будет возвращен предыдущим владельцам в виде взрывного подарка», — пообещали в пограничники.