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Пограничники на Харьковщине обезвредили пять российских fpv-дронов

Происшествия 11:40   23.02.2024
Оксана Горун
Пограничники на Харьковщине обезвредили пять российских fpv-дронов Фото: «Сталевий кордон»

С дронами врага пограничники «Сталевого кордону» борются с помощью РЭБ и антидроновых ружей.

«С помощью эшелонированной системы противодействия враждебным БПЛА, в которую входят средства радиоэлектронной борьбы и антидроновые ружья, пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» продолжают эффективно противодействовать вражеским беспилотникам. За прошедшие сутки на Харьковщине бойцы 15 мобильного пограничного отряда обезвредили пять вражеских дронов-камикадзе», — сообщили в telegram отряда.

сбили дрон на Харьковщине 2
Фото: «Сталевий кордон»

Защитники границы уточнили: четыре дрона уничтожили в воздухе, а один смогли посадить.

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«Он прошел процедуру разминирования и в ближайшее время будет возвращен предыдущим владельцам в виде взрывного подарка», — пообещали в пограничники.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С дронами врага пограничники «Сталевого кордону» борются с помощью РЭБ и антидроновых ружей".