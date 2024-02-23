Пограничники на Харьковщине обезвредили пять российских fpv-дронов
Фото: «Сталевий кордон»
С дронами врага пограничники «Сталевого кордону» борются с помощью РЭБ и антидроновых ружей.
«С помощью эшелонированной системы противодействия враждебным БПЛА, в которую входят средства радиоэлектронной борьбы и антидроновые ружья, пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» продолжают эффективно противодействовать вражеским беспилотникам. За прошедшие сутки на Харьковщине бойцы 15 мобильного пограничного отряда обезвредили пять вражеских дронов-камикадзе», — сообщили в telegram отряда.
Защитники границы уточнили: четыре дрона уничтожили в воздухе, а один смогли посадить.
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«Он прошел процедуру разминирования и в ближайшее время будет возвращен предыдущим владельцам в виде взрывного подарка», — пообещали в пограничники.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 11:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С дронами врага пограничники «Сталевого кордону» борются с помощью РЭБ и антидроновых ружей".