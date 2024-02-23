На Харьковщине ночью сбили три «шахеда» — Воздушные силы ВСУ
Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ сообщило, что в зоне их ответственности совместно с другими подразделениями сбили 14 вражеских БПЛА, в том числе — на Харьковщине.
«Ночью в зоне ответственности подразделениями Воздушного командования «Схід» во взаимодействии с подразделениями других Сил обороны уничтожено 14 БпЛА «Shahed-136/131″: 5 в Днепропетровской, 4 в Полтавской, 3 в Харьковской, 1 в Донецкой и 1 в Запорожской областях», — проинформировали защитники неба.
Напомним, атака «шахедов» на Харьковщине происходила в течение нескольких часов ночью. Беспилотники шли «волнами», в том числе их фиксировали возле Харькова. По данным Воздушных сил ВСУ, в целом над территорией Украины сбили 23 «шахеда» из 31. В Харьковской области часть «шахедов» достигла своей цели. Ею оказалась ферма в Нововодолажской громаде, где российские террористы убили 15 коров. Под завалами оказались телята.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ВС ВСУ, новости Харькова, ОК "Схід", сбили;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине ночью сбили три «шахеда» — Воздушные силы ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 10:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ сообщило, что в зоне их ответственности совместно с другими подразделениями сбили 14 вражеских БПЛА, в том числе — на Харьковщине".