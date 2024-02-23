На Харьковщине ночью сбили три «шахеда» — Воздушные силы ВСУ

Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ сообщило, что в зоне их ответственности совместно с другими подразделениями сбили 14 вражеских БПЛА, в том числе — на Харьковщине.

«Ночью в зоне ответственности подразделениями Воздушного командования «Схід» во взаимодействии с подразделениями других Сил обороны уничтожено 14 БпЛА «Shahed-136/131″: 5 в Днепропетровской, 4 в Полтавской, 3 в Харьковской, 1 в Донецкой и 1 в Запорожской областях», — проинформировали защитники неба.

Напомним, атака «шахедов» на Харьковщине происходила в течение нескольких часов ночью. Беспилотники шли «волнами», в том числе их фиксировали возле Харькова. По данным Воздушных сил ВСУ, в целом над территорией Украины сбили 23 «шахеда» из 31. В Харьковской области часть «шахедов» достигла своей цели. Ею оказалась ферма в Нововодолажской громаде, где российские террористы убили 15 коров. Под завалами оказались телята.