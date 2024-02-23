Удары по агропредприятию на Харьковщине — Синегубов сообщил подробности

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил: ночью по Харьковщине нанесли удар «шахедами». Он пришелся по селу Мокрая Ракитная в Нововодолажской громаде.

«В 23:15 зафиксированы попадания в с. Мокрая Ракитная Харьковского района. В результате ударов вражеских беспилотников повреждено частное агропредприятие. Выявлено пять мест попаданий, повреждены складской ангар, погибли 15 коров. Информация о пострадавших не поступала», — написал Синегубов в telegram утром 23 февраля.

Он подчеркнул, что ударов по Харькову не фиксировали.

В целом под обстрелами за сутки было около 20 населенных пунктов региона.

Напомним, атака «шахедов» на Харьковщине происходила в течение нескольких часов ночью. Беспилотники шли «волнами», в том числе их фиксировали возле Харькова. По данным Воздушных сил ВСУ, в целом над территорией Украины сбили 23 «шахеда» из 31..