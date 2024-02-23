Удари по агропідприємству на Харківщині – Синєгубов повідомив подробиці
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив: уночі по Харківщині завдали удару “шахедами”. Він припав по селу Мокра Рокитна в Нововодолазькій громаді.
“О 23:15 зафіксовані влучання в с. Мокра Рокитне Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство. Виявлено п’ять місць влучань, пошкоджені складський ангар, загинуло 15 корів. Інформації щодо потерпілих не надходило“, – написав Синєгубов у телеграмі 23 лютого.
Він наголосив, що ударів по Харкову не фіксували.
Загалом під обстрілом за добу було близько 20 населених пунктів регіону.
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Нагадаємо, атака “шахедів” на Харківщині відбувалася протягом кількох годин уночі. Безпілотники йшли “хвилями”, зокрема їх фіксували біля Харкова. За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом над територією України збили 23 “шахеди” з 31.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 08:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив: уночі по Харківщині завдали удару “шахедами”. Він припав по селу Мокра Рокитна в Нововодолазькій громаді".