Удари по агропідприємству на Харківщині – Синєгубов повідомив подробиці

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив: уночі по Харківщині завдали удару “шахедами”. Він припав по селу Мокра Рокитна в Нововодолазькій громаді.

“О 23:15 зафіксовані влучання в с. Мокра Рокитне Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство. Виявлено п’ять місць влучань, пошкоджені складський ангар, загинуло 15 корів. Інформації щодо потерпілих не надходило“, – написав Синєгубов у телеграмі 23 лютого.

Він наголосив, що ударів по Харкову не фіксували.

Загалом під обстрілом за добу було близько 20 населених пунктів регіону.

Нагадаємо, атака “шахедів” на Харківщині відбувалася протягом кількох годин уночі. Безпілотники йшли “хвилями”, зокрема їх фіксували біля Харкова. За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом над територією України збили 23 “шахеди” з 31.