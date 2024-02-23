Головні новини Харкова 23 лютого: над Харківщиною збивали “шахеди”, фронт

Основні новини доби в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:29

Доба без авіаударів, але з атаками на Куп’янському напрямку – дані Генштабу

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 лютого не інформував про авіаудари на Харківській області. Проте ворог продовжував штурмувати позиції захисників України.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області”, – поінформували у ГШ.

07:17

Вночі на Харківщині полювали на “шахеди”

Ніч в Україні пройшла під знаком нальоту ворожих БПЛА. Про загрозу Повітряні сили ЗСУ вперше попередили о 21:00 22 лютого. На той момент її оголосили для Запорізької та Дніпропетровської областей, слідом до об’єктів “нездорової уваги” ворога приєдналися південні області – Одеська, Миколаївська та Херсонська. О 21:34 ПС ЗСУ попередили – з території Дніпропетровської області “шахеди” летять на Харківщину.

О 21:41 пролунала повітряна тривога, але о 22:22 дали відбій. Група “шахедів” пролетіла у бік Полтавщини. Проте на цьому атака не завершилась. О 23:07 ПС ЗСУ повідомили, що ворожі БПЛА – в районі Харкова.

Слідом у передмісті Харкова було чути роботу ППО. Однак про чергову групу “нальотчиків” інформували ще й опівночі.

Відбій пролунав о 01:43. А вранці 23 лютого Повітряні сили України повідомили: над країною за ніч збили 23 із 31 ударного БПЛА, яким атакували росіяни. Зокрема, “шахеди” збивали над територією Харківської області.