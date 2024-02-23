Понад 300 окупантів знищили й поранили за добу під Куп’янськом і Лиманом – ЗСУ

За минулу добу на Куп’янсько-Лиманскому напрямку українські воїни знищили і поранили 302 окупантів, ще двох – взяли у полон. Також захисники вразили 96 одиниць ворожої техніки.

Зокрема, знищили два танки, шість БМП, 12 гармат та мінометів, 15 автомобілів, а також станції відеоспостереження та РЕБ, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Загалом армія РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку здійснила 659 обстрілів, сталося 19 бойових зіткнень.

«Кількість росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку залишається сталою – це приблизно 120 тисяч окупантів. Вони намагаються підтягувати свої резерви, залежачи від того, як вони бачать доцільність або перспективну того, чи іншого напрямку. Щодо атак, то для перегрупування вони витрачають приблизно до 2-3 днів. Техніка також у них відчутно зменшилася в тому плані: коли штурмова група заходить на позиції, то 60% техніки втрачається», – заявив Євлаш.