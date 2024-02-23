Более 300 оккупантов уничтожили и ранили за сутки под Купянском и Лиманом
За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские воины уничтожили и ранили 302 оккупанта, еще двоих — взяли в плен. Также защитники поразили 96 единиц вражеской техники.
В частности, уничтожили два танка, шесть БМП, 12 пушек и минометов, 15 автомобилей, а также станции видеонаблюдения и РЭБ, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
Всего за сутки армия РФ на Купянско-Лиманском направлении совершила 659 обстрелов, произошло 19 боевых столкновений.
«Количество россиян на Купянско-Лиманском направлении остается неизменным — это примерно 120 тысяч оккупантов. Они пытаются подтягивать свои резервы, завися от того, как они видят целесообразность или перспективность того, или иного направления. Что касается атак, то для перегруппировки они тратят примерно до 2-3 дней. Техника также у них ощутимо уменьшилась в том плане: когда штурмовая группа заходит на позиции, то 60% техники теряется», – заявил Евлаш.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 13:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские воины уничтожили и ранили 302 оккупанта, еще двоих — взяли в плен. Также защитники поразили 96 единиц вражеской техники.".