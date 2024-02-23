Live
  • Пт 23.02.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

Удар «шахедів» по фермі на Харківщині: під завалами 17 телят – Болвінов (фото)

Події 12:44   23.02.2024
Вікторія Яковенко
Удар «шахедів» по фермі на Харківщині: під завалами 17 телят – Болвінов (фото) Фото: Сергій Болвінов

Вночі армія РФ «шахедами» атакувала сільгосппідприємство на Харківщині. Внаслідок обстрілу під завалами, попередньо, перебувають 17 телят, повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

«Чотири вибухи пролунали на території ферми з вирощування свиней та худоби в Харківському районі. П’ятий ворожий безпілотник не долетів буквально п’ятсот метрів до цілі та влучив в дерева, здійнялася пожежа. Бойову частину дрона знешкодили на місці, також зібрали фрагменти корпусів та деталей безпілотника. Інформації про постраждалих наразі немає», – зазначив Болвінов.

01

02

03

04
Фото: Сергій Болвінов

Читайте також: Удари по агропідприємству на Харківщині – Синєгубов повідомив подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ґвалтував 11-річну сестру й знімав це на відео: вирок жителю Харківщини
Ґвалтував 11-річну сестру й знімав це на відео: вирок жителю Харківщини
23.02.2024, 13:03
Удар «шахедів» по фермі на Харківщині: під завалами 17 телят – Болвінов (фото)
Удар «шахедів» по фермі на Харківщині: під завалами 17 телят – Болвінов (фото)
23.02.2024, 12:44
«Синьківка – найкращий шлях до Куп’янська для росіян» – пояснення військових
«Синьківка – найкращий шлях до Куп’янська для росіян» – пояснення військових
22.02.2024, 20:26
Головні новини Харкова 23.01: Синєгубов заявив про ІПСО, “шахеди” атакували
Головні новини Харкова 23.01: Синєгубов заявив про ІПСО, “шахеди” атакували
23.02.2024, 12:48
Чотири рази штурмували росіяни Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Чотири рази штурмували росіяни Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
22.02.2024, 19:34
Вогко і слизько. Якою буде погода 23 лютого у Харкові та області
Вогко і слизько. Якою буде погода 23 лютого у Харкові та області
22.02.2024, 21:10

Новини за темою:

20:00
Російський дрон ударив по авто на Куп’янщині та вбив двох фермерів – Синєгубов
13:38
Ракету Х-59 збили на Харківщині: уламки впали на п’ятиповерхівку (фото)
07:46
Намагалися виїхати: загинуло подружжя та їхня племінниця на Харківщині
14:34
Загинули мати і донька – Болвінов про удар РФ по Великому Бурлуку (фото)
17:27
Болвінов: РФ вдарила зброєю з Північної Кореї по фермі на Харківщині (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Удар «шахедів» по фермі на Харківщині: під завалами 17 телят – Болвінов (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 12:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ «шахедами» атакувала сільгосппідприємство на Харківщині. Внаслідок обстрілу під завалами, попередньо, перебувають 17 телят, повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.".