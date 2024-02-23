Удар «шахедів» по фермі на Харківщині: під завалами 17 телят – Болвінов (фото)
Фото: Сергій Болвінов
Вночі армія РФ «шахедами» атакувала сільгосппідприємство на Харківщині. Внаслідок обстрілу під завалами, попередньо, перебувають 17 телят, повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
«Чотири вибухи пролунали на території ферми з вирощування свиней та худоби в Харківському районі. П’ятий ворожий безпілотник не долетів буквально п’ятсот метрів до цілі та влучив в дерева, здійнялася пожежа. Бойову частину дрона знешкодили на місці, також зібрали фрагменти корпусів та деталей безпілотника. Інформації про постраждалих наразі немає», – зазначив Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 12:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ «шахедами» атакувала сільгосппідприємство на Харківщині. Внаслідок обстрілу під завалами, попередньо, перебувають 17 телят, повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.".