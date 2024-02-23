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Удар «шахедов» по ферме на Харьковщине: под завалами 17 телят (фото)

Происшествия 12:44   23.02.2024
Виктория Яковенко
Удар «шахедов» по ферме на Харьковщине: под завалами 17 телят (фото) Фото: Сергей Болвинов

Ночью армия РФ «шахедами» атаковала сельхозпредприятие на Харьковщине. В результате обстрела под завалами, предварительно, находятся 17 телят, сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Четыре взрыва прогремели на территории фермы по выращиванию свиней и скота в Харьковском районе. Пятый вражеский беспилотник не долетел буквально пятьсот метров до цели и попал в деревья, поднялся пожар. Боевую часть дрона обезвредили на месте, собрали фрагменты корпусов и деталей беспилотника. Информации о пострадавших пока нет», – отметил Болвинов.

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Фото: Сергей Болвинов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 12:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ «шахедами» атаковала сельхозпредприятие на Харьковщине. В результате обстрела под завалами, предварительно, находятся 17 телят, сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".