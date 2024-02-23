Удар «шахедов» по ферме на Харьковщине: под завалами 17 телят (фото)

Ночью армия РФ «шахедами» атаковала сельхозпредприятие на Харьковщине. В результате обстрела под завалами, предварительно, находятся 17 телят, сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Четыре взрыва прогремели на территории фермы по выращиванию свиней и скота в Харьковском районе. Пятый вражеский беспилотник не долетел буквально пятьсот метров до цели и попал в деревья, поднялся пожар. Боевую часть дрона обезвредили на месте, собрали фрагменты корпусов и деталей беспилотника. Информации о пострадавших пока нет», – отметил Болвинов.