Удар «шахедов» по ферме на Харьковщине: под завалами 17 телят (фото)
Фото: Сергей Болвинов
Ночью армия РФ «шахедами» атаковала сельхозпредприятие на Харьковщине. В результате обстрела под завалами, предварительно, находятся 17 телят, сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Четыре взрыва прогремели на территории фермы по выращиванию свиней и скота в Харьковском районе. Пятый вражеский беспилотник не долетел буквально пятьсот метров до цели и попал в деревья, поднялся пожар. Боевую часть дрона обезвредили на месте, собрали фрагменты корпусов и деталей беспилотника. Информации о пострадавших пока нет», – отметил Болвинов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, завали, телята, удар, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 12:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ «шахедами» атаковала сельхозпредприятие на Харьковщине. В результате обстрела под завалами, предварительно, находятся 17 телят, сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".