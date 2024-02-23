Паводок на Харківщині: синоптики попереджають про небезпеку

24-26 лютого на річках Харківської області (малих та Сіверський Донець) очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,3 метра.

Цьому передуватиме те, що з 23 числа в регіоні буде контрастна погода: від мінуса вночі до плюсу вдень (до 3-8 градусів тепла), без опадів, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

«Вода може досягнути позначок затоплення понижених ділянок заплавних територій річок, що є природним процесом. I рівень небезпеки, жовтий”, – зазначили синоптики.