Паводок на Харківщині: синоптики попереджають про небезпеку
Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
24-26 лютого на річках Харківської області (малих та Сіверський Донець) очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,3 метра.
Цьому передуватиме те, що з 23 числа в регіоні буде контрастна погода: від мінуса вночі до плюсу вдень (до 3-8 градусів тепла), без опадів, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
«Вода може досягнути позначок затоплення понижених ділянок заплавних територій річок, що є природним процесом. I рівень небезпеки, жовтий”, – зазначили синоптики.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24-26 лютого на річках Харківської області (малих та Сіверський Донець) очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,3 метра.".