Вогко і слизько. Якою буде погода 23 лютого у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 23 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
23 лютого: Хмарно з проясненнями.⛅️
По області:
Без істотних опадів. 🌤На дорогах ожеледиця.💧❄️
Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень 2 – 7° тепла.
По Харкову: Без істотних опадів.🌤
Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі близько 0°, вдень 3 – 5° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 21:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 23 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".