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Вогко і слизько. Якою буде погода 23 лютого у Харкові та області

Суспільство 21:10   22.02.2024
Оксана Якушко
Вогко і слизько. Якою буде погода 23 лютого у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 23 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

23 лютого: Хмарно з проясненнями.⛅️

По області:

Без істотних опадів. 🌤На дорогах ожеледиця.💧❄️

Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

По Харкову: Без істотних опадів.🌤

Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі близько 0°, вдень 3 – 5° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 21:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 23 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".