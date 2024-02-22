Сыро и скользко. Какой будет погода 23 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 23 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

23 февраля: Облачно с прояснениями.⛅️

По области:

Без существенных осадков. 🌤На дорогах гололедица.💧❄️

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем 2 — 7° тепла.

По Харькову: Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью около 0°, днем 3 — 5° тепла.