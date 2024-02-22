Сыро и скользко. Какой будет погода 23 февраля в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 23 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
23 февраля: Облачно с прояснениями.⛅️
По области:
Без существенных осадков. 🌤На дорогах гололедица.💧❄️
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем 2 — 7° тепла.
По Харькову: Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью около 0°, днем 3 — 5° тепла.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, сніг, температура, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 21:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 23 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".