Паводок на Харьковщине: синоптики предупреждают об опасности

24-26 февраля на реках в Харьковской области (малых и Северский Донец) ожидается повышение уровня воды на 0,1-0,3 метра.

Этому предшествует то, что с 23 числа в регионе будет контрастная погода: от минуса ночью до плюса днем (до 3-8 градусов тепла), без осадков, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Вода может достичь отметок затопления пониженных участков пойменных территорий рек, являющихся естественным процессом. I уровень, опасности желтый», — отметили синоптики.