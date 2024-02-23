Паводок на Харьковщине: синоптики предупреждают об опасности
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
24-26 февраля на реках в Харьковской области (малых и Северский Донец) ожидается повышение уровня воды на 0,1-0,3 метра.
Этому предшествует то, что с 23 числа в регионе будет контрастная погода: от минуса ночью до плюса днем (до 3-8 градусов тепла), без осадков, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
«Вода может достичь отметок затопления пониженных участков пойменных территорий рек, являющихся естественным процессом. I уровень, опасности желтый», — отметили синоптики.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24-26 февраля на реках в Харьковской области (малых и Северский Донец) ожидается повышение уровня воды на 0,1-0,3 метра.".