На Харківщині вночі збили три “шахеди” – Повітряні сили ЗСУ

Повітряне командування “Схід” ПС ЗСУ повідомило, що в зоні їхньої відповідальності спільно з іншими підрозділами збили 14 ворожих БПЛА, у тому числі – на Харківщині.

“Вночі в зоні відповідальності підрозділами Повітряного командування “Схід” у взаємодії з підрозділами інших Сил оборони знищено 14 БпЛА “Shahed-136/131″: 5 в Дніпропетровській, 4 в Полтавській, 3 в Харківській, 1 в Донецькій та 1 в Запорізькій областях”, – поінформували захисники неба.

Нагадаємо, атака “шахедів” на Харківщині відбувалася протягом кількох годин уночі. Безпілотники йшли “хвилями”, зокрема їх фіксували біля Харкова. За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом над територією України збили 23 “шахеди” з 31. У Харківській області частина “шахедів” досягла своєї мети. Нею виявилася ферма у Нововодолазькій громаді, де російські терористи вбили 15 корів. Під завалами опинилися телята.