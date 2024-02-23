П’ять “шахедів” атакували Харківщину: поліція повідомила про “прильоти”

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що метою “шахедів” вночі стала Нововодолазька громада.

“Вночі російські окупанти вдарили по території Нововодолазької громади, застосувавши щонайменше п’ять БпЛА “Shahed”. Ворожі дрони влучили в склад з зерном та корівник. Під завалами опинилися щонайменше 10 двомісячних телят”, – повідомив вранці 23 лютого начальник ГУ Нацполіції.

Також, за його даними, росіяни били по прифронтових населених пунктах з артилерії. Там зруйновано та пошкоджено громадянську інфраструктуру.

Нагадаємо, атака “шахедів” на Харківщині відбувалася протягом кількох годин уночі. Безпілотники йшли “хвилями”, зокрема їх фіксували біля Харкова. За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом над територією України збили 23 “шахеди” з 31.