Пять «шахедов» атаковали Харьковщину: полиция сообщила о «прилетах»

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что целью «шахедов» ночью стала Нововодолажская громада.

«Ночью российские оккупанты ударили по территории Нововодолажской громады, применив по меньшей мере пять БпЛА «Shahed». Вражеские дроны попали в склад с зерном и коровник. Под завалами оказались не менее 10 двухмесячных телят», — сообщил утром 23 февраля начальник ГУ Нацполиции.

Также, по его данным, россияне были по прифронтовым населенным пунктам из артиллерии. Там разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.

Напомним, атака «шахедов» на Харьковщине происходила в течение нескольких часов ночью. Беспилотники шли «волнами», в том числе их фиксировали возле Харькова. По данным Воздушных сил ВСУ, в целом над территорией Украины сбили 23 «шахеда» из 31.