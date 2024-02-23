Пять «шахедов» атаковали Харьковщину: полиция сообщила о «прилетах»
Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что целью «шахедов» ночью стала Нововодолажская громада.
«Ночью российские оккупанты ударили по территории Нововодолажской громады, применив по меньшей мере пять БпЛА «Shahed». Вражеские дроны попали в склад с зерном и коровник. Под завалами оказались не менее 10 двухмесячных телят», — сообщил утром 23 февраля начальник ГУ Нацполиции.
Также, по его данным, россияне были по прифронтовым населенным пунктам из артиллерии. Там разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.
Напомним, атака «шахедов» на Харьковщине происходила в течение нескольких часов ночью. Беспилотники шли «волнами», в том числе их фиксировали возле Харькова. По данным Воздушных сил ВСУ, в целом над территорией Украины сбили 23 «шахеда» из 31.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, атака, завали, новости Харькова, прилет, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 08:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что целью «шахедов» ночью стала Нововодолажская громада.".