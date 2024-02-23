Главные новости Харькова 23.01: «шахедами» убили коров, телята под завалами

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

08:30

Пять «прилетов» зафиксировали по агропредприятию в Харьковской области, оккупанты убили коров

«В 23:15 зафиксированы попадания в с. Мокрая Ракитная Харьковского района. В результате ударов вражеских беспилотников повреждено частное агропредприятие. Выявлено пять мест попаданий, повреждены складской ангар, погибли 15 коров. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в telegram утром 23 февраля.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко дополнил: под завалами оказались не менее 10 двухмесячных телят.

07:29

Сутки без авиаударов, но с атаками на Купянском направлении — данные Генштаба

Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 февраля не информировал об авиаударах на Харьковской области. Однако враг продолжал штурмовать позиции защитников Украины.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг предпринял пять попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — проинформировали в ГШ.

07:17

Ночью на Харьковщине охотились на «шахеды»

Ночь в Украине прошла под знаком налета вражеских БПЛА. Об угрозе Воздушные силы ВСУ первый раз предупредили в 21:00 22 февраля. На тот момент ее объявили для Запорожской и Днепропетровской областей, следом к объектам «нездорового интереса» врага присоединилась южные области — Одесская, Николаевская и Херсонская. В 21:34 ВС ВСУ предупредили — с территории Днепропетровской области «шахеды» летят на Харьковщину.

В 21:41 прозвучала воздушная тревога, но в 22:22 дали отбой. Группа «шахедов» пролетела в сторону Полтавской области. Однако на этом атака не завершилась. В 23:07 ВС ВСУ сообщили, что вражеские БПЛА — в районе Харькова.

Следом в пригороде Харькова была слышна работа ПВО. Однако об очередной группе «налетчиков» информировали еще и в полночь.

Отбой прозвучал в 01:43. А утром 23 февраля Воздушные силы Украины сообщили: над страной за ночь сбили 23 из 31 ударного БПЛА, которым атаковали россияне. В том числе «шахеды» сбивали над территорией Харьковской области.