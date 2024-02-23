В Харькове нашли порностудии, там работали 13 веб-моделей (фото)
Две 31-летние женщины в Харькове создали онлайн-порностудии, где работали веб-модели и за деньги распространяли в интернете контент порнографического характера, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В полиции отметили, что злоумышленницы арендовали две квартиры, обустроили их соответствующим интерьером: компьютерной техникой, веб-камерами, освещением. В порностудиях работали три администратора и около 13 веб-моделей. Девушки получали средства в цифровой валюте, которые потом выводили на банковские счета.
Эту деятельность правоохранители разоблачили 22 февраля. В ходе обысков нашли 45 тысяч гривен, мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, веб-камеры, флеш-носители информации, Led-лампы для освещения, банковские карты, стартовые пакеты, сим-карты, договоры аренды обустроенных под студии помещений, секс-игрушки, черные записи.
Пятерым злоумышленницам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УКУ. Им грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: веб-модели, квартиры, подозрение, полиция, порностудии, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две 31-летние женщины в Харькове создали онлайн-порностудии, где работали веб-модели и за деньги распространяли в интернете контент порнографического характера, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".