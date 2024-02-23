В Харькове нашли порностудии, там работали 13 веб-моделей (фото)

Две 31-летние женщины в Харькове создали онлайн-порностудии, где работали веб-модели и за деньги распространяли в интернете контент порнографического характера, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В полиции отметили, что злоумышленницы арендовали две квартиры, обустроили их соответствующим интерьером: компьютерной техникой, веб-камерами, освещением. В порностудиях работали три администратора и около 13 веб-моделей. Девушки получали средства в цифровой валюте, которые потом выводили на банковские счета.

Эту деятельность правоохранители разоблачили 22 февраля. В ходе обысков нашли 45 тысяч гривен, мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, веб-камеры, флеш-носители информации, Led-лампы для освещения, банковские карты, стартовые пакеты, сим-карты, договоры аренды обустроенных под студии помещений, секс-игрушки, черные записи.

Пятерым злоумышленницам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УКУ. Им грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.