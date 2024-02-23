У Харкові знайшли порностудії, там працювали 13 вебмоделей (фото)
Дві 31-річні жінки у Харкові створили онлайн-порностудії, де працювали вебмоделі та за гроші розповсюджували в інтернеті контент порнографічного характеру, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
У поліції зазначили, що зловмисниці орендували дві квартири, які облаштували відповідним інтер’єром, комп’ютерною технікою, вебкамерами, освітленням. В порностудіях працювали три адміністратори та близько 13 вебмоделей. Дівчата отримували кошти у цифровій валюті, які надалі виводили на банківські рахунки.
Цю діяльність правоохоронці викрили 22 лютого. Під час обшуків знайшли 45 тисяч гривень, мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, вебкамери, флеш-носії інформації, Led-лампи для освітлення, банківські картки, стартові пакети, сім-картки, договори оренди облаштованих під студії приміщень, секс-іграшки, чорнові записи.
П’ятьом зловмисницям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) ККУ. Їм загрожує від 3 до 7 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: веб-модели, квартиры, підозра, поліція, порностудии, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 15:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві 31-річні жінки у Харкові створили онлайн-порностудії, де працювали вебмоделі та за гроші розповсюджували в інтернеті контент порнографічного характеру, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".