На Харьковщине без света из-за обстрела 1600 потребителей — Минэнерго
«Прилеты» из-за которых не стало света, пришлись по трем населенным пунктам.
«Ночью обстрелам подверглись три населенные пункта, отключены 1,6 тысячи потребителей. Энергетикам удалось запитать трех абонентов, долговременно отключенных от электроснабжения. Всего остаются без напряжения 15,5 тысячи точек учета», — сообщила о ситуации на Харьковщине 23 февраля пресс-служба Министерства энергетики Украины.
По данным Укрэнерго, без света в Украине сейчас 363 населенных пункта. Есть новые повреждения в сетях облэнерго, в том числе — в Харьковской области.
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Напомним, атака «шахедов» на Харьковщине происходила в течение нескольких часов ночью. Беспилотники шли «волнами», в том числе их фиксировали возле Харькова. По данным Воздушных сил ВСУ, в целом над территорией Украины сбили 23 «шахеда» из 31. В Харьковской области часть «шахедов» достигла своей цели. Ею оказалась ферма в Нововодолажской громаде, где российские террористы убили 15 коров. Под завалами оказались телята. Три «шахеда» сбили.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 11:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилеты» из-за которых не стало света, пришлись по трем населенным пунктам".