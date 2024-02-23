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На Харківщині без світла через обстріл 1600 споживачів – Міненерго

Події 11:29   23.02.2024
Оксана Горун
На Харківщині без світла через обстріл 1600 споживачів – Міненерго

“Прильоти” через які не стало світла, припали по трьох населених пунктах.

“Вночі обстрілу зазнали 3 населених пункти, відключено 1,6 тисячі споживачів. Енергетикам вдалося заживити трьох абонентів, які були довгостроково відключені від електропостачання. Всього залишаються без напруги 15,5 тисячі точок обліку”, — повідомила про ситуацію на Харківщині 23 лютого пресслужба Міністерства енергетики України

За даними Укренерго, без світла в Україні зараз 363 населені пункти. Є нові пошкодження у мережах обленерго, у тому числі – у Харківській області.

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Нагадаємо, атака “шахедів” на Харківщині відбувалася протягом кількох годин уночі. Безпілотники йшли “хвилями”, зокрема їх фіксували біля Харкова. За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом над територією України збили 23 “шахеди” з 31. У Харківській області частина “шахедів” досягла своєї мети. Нею виявилася ферма у Нововодолазькій громаді, де російські терористи вбили 15 корів. Під завалами опинилися телята. Три “шахеди” збили.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 11:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Прильоти” через які не стало світла, припали по трьох населених пунктах".