На Харківщині без світла через обстріл 1600 споживачів – Міненерго

“Прильоти” через які не стало світла, припали по трьох населених пунктах.

“Вночі обстрілу зазнали 3 населених пункти, відключено 1,6 тисячі споживачів. Енергетикам вдалося заживити трьох абонентів, які були довгостроково відключені від електропостачання. Всього залишаються без напруги 15,5 тисячі точок обліку”, — повідомила про ситуацію на Харківщині 23 лютого пресслужба Міністерства енергетики України

За даними Укренерго, без світла в Україні зараз 363 населені пункти. Є нові пошкодження у мережах обленерго, у тому числі – у Харківській області.

Нагадаємо, атака “шахедів” на Харківщині відбувалася протягом кількох годин уночі. Безпілотники йшли “хвилями”, зокрема їх фіксували біля Харкова. За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом над територією України збили 23 “шахеди” з 31. У Харківській області частина “шахедів” досягла своєї мети. Нею виявилася ферма у Нововодолазькій громаді, де російські терористи вбили 15 корів. Під завалами опинилися телята. Три “шахеди” збили.