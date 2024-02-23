На Харківщині без світла через обстріл 1600 споживачів – Міненерго
“Прильоти” через які не стало світла, припали по трьох населених пунктах.
“Вночі обстрілу зазнали 3 населених пункти, відключено 1,6 тисячі споживачів. Енергетикам вдалося заживити трьох абонентів, які були довгостроково відключені від електропостачання. Всього залишаються без напруги 15,5 тисячі точок обліку”, — повідомила про ситуацію на Харківщині 23 лютого пресслужба Міністерства енергетики України
За даними Укренерго, без світла в Україні зараз 363 населені пункти. Є нові пошкодження у мережах обленерго, у тому числі – у Харківській області.
Читайте також: Працюють 6 підстанцій з 11: на Харківщині повертають світло в прикордонне село
Нагадаємо, атака “шахедів” на Харківщині відбувалася протягом кількох годин уночі. Безпілотники йшли “хвилями”, зокрема їх фіксували біля Харкова. За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом над територією України збили 23 “шахеди” з 31. У Харківській області частина “шахедів” досягла своєї мети. Нею виявилася ферма у Нововодолазькій громаді, де російські терористи вбили 15 корів. Під завалами опинилися телята. Три “шахеди” збили.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині без світла через обстріл 1600 споживачів – Міненерго»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 11:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Прильоти” через які не стало світла, припали по трьох населених пунктах".