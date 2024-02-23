Собрать вещи на случай эвакуации 24.02 на Харьковщине призвал глава громады

Глава приграничной Дергачевской громады на Харьковщине Вячеслав Задоренко обратился к жителям с предупреждением.

«В связи с приближением второй годовщины полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, прошу вас соблюдать максимальные меры безопасности», — написал Задоренко в telegram.

Он подчеркнул, что россияне нередко привязывают свои теракты к «знаковым» датам. И такая дата будет завтра — 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.

«К сожалению, наше приграничная громада является очень удобным регионом для российских провокаций, поскольку через Дергачевщину ровно два года назад враг начал наступление на Харьков. Поэтому призываю вас воздержаться от посещений общественных мест, в частности магазинов, торговых центров, аптек, общепита, административных и социальных учреждений. В целях профилактики рекомендую зарядить устройства автономного питания на случай потенциального блэкаута и собрать вещи первой необходимости на случай возможных мер по эвакуации», — написал глава громады.

Он подчеркнул: эту информацию просит воспринимать исключительно как предупреждение.

«На нашем направлении не фиксируется концентрация сил врага, которой было бы достаточно для повторного наступления», — заверил Задоренко.