Собрать вещи на случай эвакуации 24.02 на Харьковщине призвал глава громады
Глава приграничной Дергачевской громады на Харьковщине Вячеслав Задоренко обратился к жителям с предупреждением.
«В связи с приближением второй годовщины полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, прошу вас соблюдать максимальные меры безопасности», — написал Задоренко в telegram.
Он подчеркнул, что россияне нередко привязывают свои теракты к «знаковым» датам. И такая дата будет завтра — 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.
«К сожалению, наше приграничная громада является очень удобным регионом для российских провокаций, поскольку через Дергачевщину ровно два года назад враг начал наступление на Харьков. Поэтому призываю вас воздержаться от посещений общественных мест, в частности магазинов, торговых центров, аптек, общепита, административных и социальных учреждений. В целях профилактики рекомендую зарядить устройства автономного питания на случай потенциального блэкаута и собрать вещи первой необходимости на случай возможных мер по эвакуации», — написал глава громады.
Читайте также: «Могут они наступать» — Синегубов про «сдачу Харькова» и ИПСО
Он подчеркнул: эту информацию просит воспринимать исключительно как предупреждение.
«На нашем направлении не фиксируется концентрация сил врага, которой было бы достаточно для повторного наступления», — заверил Задоренко.
Новости по теме:
- Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: война, годовщина, Дергачи, задоренко, новости Харькова, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Собрать вещи на случай эвакуации 24.02 на Харьковщине призвал глава громады»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 11:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава приграничной Дергачевской громады на Харьковщине Вячеслав Задоренко обратился к жителям с предупреждением".