Зібрати речі на випадок евакуації 24.02 на Харківщині закликав голова громади

Голова прикордонної Дергачівської громади на Харківщині Вячеслав Задоренко звернувся до мешканців із попередженням.

“У зв’язку з наближенням другої річниці повномасштабного вторгнення рф на територію України, прошу вас дотримуватися максимальних заходів безпеки”, – написав Задоренко в телеграмі.

Він наголосив, що росіяни нерідко прив’язують свої теракти до “знакових” дат. І така дата буде завтра – 24 лютого, у другі роковини повномасштабного вторгнення окупантів до України.

“На жаль, наша прикордонна громада є дуже зручним регіоном для російських провокацій, оскільки через Дергачівщину рівно два роки тому ворог розпочав наступ на Харків. Тому закликаю вас утриматись від відвідувань громадських місць, зокрема магазинів, торгових центрів, аптек, закладів громадського харчування, адміністративних і соціальних установ. З метою профілактики рекомендую зарядити пристрої автономного живлення на випадок потенційного блекауту та зібрати речі першої необхідності на випадок можливих заходів з евакуації“, – написав голова громади.

Він наголосив: цю інформацію просить сприймати виключно як застереження.

“На нашому напрямку не фіксується концентрація сил ворога, якої було б достатньо для повторного наступу”, – запевнив Задоренко.