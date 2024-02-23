Прикордонники на Харківщині знешкодили п’ять російських fpv-дронів
З дронами ворога прикордонники “Сталевого кордону” борються за допомогою РЕБ та антидронових рушниць.
“За допомогою ешелонованої системи протидії ворожим БПЛА, в яку входять засоби радіоелектронної боротьби та антидронові рушниці, прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» продовжують ефективно протидіяти ворожим безпілотникам. Протягом минулої доби на Харківщині бійці 15 мобільного прикордонного загону знешкодили пʼять ворожих дронів-камікадзе”, – повідомили в телеграмі загону.
Захисники кордону уточнили: чотири дрони знищили у повітрі, а один змогли посадити.
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“Він пройшов процедуру розмінування та найближчим часом буде повернутий попереднім власникам у вигляді вибухового подарунку”, – пообіцяли прикордонники.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 11:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З дронами ворога прикордонники “Сталевого кордону” борються за допомогою РЕБ та антидронових рушниць".