Где на Харьковщине активные боевые действия: Минреинтеграции обновило список
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что своим приказом внесло изменения в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия.
«Приказом Минреинтеграции от 5 февраля 2024 г. № 30 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией», — проинформировала 27 февраля пресс-служба министерства.
Полный перечень опубликован на сайте Минреинтеграции.
Несмотря на неоднократные обращения в Киев из Харькова о внесении областного центра в список территорий активных боевых действий (что необходимо для налоговых льгот бизнесу), областной центр остался в категории «территории возможных боевых действий». По мнению министерства, активные боевые действия в Харькове, по которому регулярно прилетают российские ракеты С-300, завершились 15 сентября 2022 года.
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Активные боевые действия, согласно перечню, продолжаются только в ряде населенных пунктов Купянского района. Завершенными считаются боевые действия даже в приграничных населенных пунктов других районов области. На данный момент перечень, касающийся Харьковщины, выглядит так.
- Категории: Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: активные боевые действия, минреинтеграции, новости Харькова, список;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 11:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что своим приказом внесло изменения в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия".