Де на Харківщині йдуть активні бойові дії: Мінреінтеграції поновило список

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що своїм наказом внесло зміни до переліку територій, на яких ведуться бойові дії.

“Наказом Мінреінтеграції від 5 лютого 2024 року № 30 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією”, — поінформувала 27 лютого пресслужба міністерства.

Повний перелік опубліковано на сайті Мінреінтеграції.

Попри неодноразові звернення до Києва з Харкова щодо внесення обласного центру до списку територій активних бойових дій (що необхідно для податкових пільг бізнесу), обласний центр залишився в категорії “території можливих бойових дій”. На думку міністерства, активні бойові дії в Харкові, по якому регулярно прилітають російські ракети С-300, завершилися 15 вересня 2022 року.

Активні бойові дії, згідно з переліком, продовжуються лише в низці населених пунктів Куп’янського району. Завершеними вважаються бойові дії навіть у прикордонних населених пунктах інших районів області. На цей час перелік щодо Харківщини виглядає так.