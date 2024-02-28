Де на Харківщині йдуть активні бойові дії: Мінреінтеграції поновило список
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що своїм наказом внесло зміни до переліку територій, на яких ведуться бойові дії.
“Наказом Мінреінтеграції від 5 лютого 2024 року № 30 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією”, — поінформувала 27 лютого пресслужба міністерства.
Повний перелік опубліковано на сайті Мінреінтеграції.
Попри неодноразові звернення до Києва з Харкова щодо внесення обласного центру до списку територій активних бойових дій (що необхідно для податкових пільг бізнесу), обласний центр залишився в категорії “території можливих бойових дій”. На думку міністерства, активні бойові дії в Харкові, по якому регулярно прилітають російські ракети С-300, завершилися 15 вересня 2022 року.
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Активні бойові дії, згідно з переліком, продовжуються лише в низці населених пунктів Куп’янського району. Завершеними вважаються бойові дії навіть у прикордонних населених пунктах інших районів області. На цей час перелік щодо Харківщини виглядає так.
- Категорії: Події, Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: активные боевые действия, минреинтеграции, новини Харкова, список;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 11:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що своїм наказом внесло зміни до переліку територій, на яких ведуться бойові дії".