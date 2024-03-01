Передавать данные газовых счетчиков нужно даже при отсутствии потребления
Передавать показания газовых счетчиков нужно всем потребителям, в домах которых установлены индивидуальные газовые счетчики.
Потребители, использующие газ, передают фактические данные газомеров, зафиксированные на 1 число текущего месяца.
Потребители, временно не проживающие в домовладениях и не использующие газ, ежемесячно передают последние зафиксированные ими данные прибора учета.
Исключением являются жители поврежденных или разрушенных домов, где отключена подача энергоносителя и потребители, которые не могут воспользоваться энергоносителем из-за разрушения врагом газораспределительной сети.
Согласно Кодексу газораспределительных систем данные газовых счетчиков должны передаваться Оператору ГРМ. В Харькове и Харьковской области – это филиалы национального оператора «Газсети».
⚫️ Харьковский городской филиал «Газсети» — оператор ГРМ для потребителей города Харьков, с лицевым счетом 131…
⚫️ Харьковский филиал «Газсети» — Оператор ГРМ для потребителей Харьковской области, с лицевым счетом 132…
Для передачи данных одного или нескольких газовых счетчиков можно воспользоваться:
⚫️ личным кабинетом «Газсети» https://my.grmu.com.ua/login
⚫️ телефонами контакт-центра
066-300-2-888
098-300-2-888
093-300-2-888
За прошлый месяц январь на лицевые счета клиентов Харьковского и Харьковского городского филиала «Газсети» зачислено около 550 тыс. показаний. Данные счетчиков нужно передавать ежемесячно в период с 1 по 5 число.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, новости Харькова, счетчики;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 09:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Передавать показания газовых счетчиков нужно всем потребителям, в домах которых установлены индивидуальные газовые счетчики".