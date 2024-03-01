Live
  • Пт 01.03.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 38.05
  • EUR 41.2

Передавать данные газовых счетчиков нужно даже при отсутствии потребления

Общество 09:00   01.03.2024
Оксана Горун
Передавать данные газовых счетчиков нужно даже при отсутствии потребления

Передавать показания газовых счетчиков нужно всем потребителям, в домах которых установлены индивидуальные газовые счетчики.

Потребители, использующие газ, передают фактические данные газомеров, зафиксированные на 1 число текущего месяца.

Потребители, временно не проживающие в домовладениях и не использующие газ, ежемесячно передают последние зафиксированные ими данные прибора учета.

Исключением являются жители поврежденных или разрушенных домов, где отключена подача энергоносителя и потребители, которые не могут воспользоваться энергоносителем из-за разрушения врагом газораспределительной сети.

Согласно Кодексу газораспределительных систем данные газовых счетчиков должны передаваться Оператору ГРМ. В Харькове и Харьковской области – это филиалы национального оператора «Газсети».

⚫️ Харьковский городской филиал «Газсети» — оператор ГРМ для потребителей города Харьков, с лицевым счетом 131…
⚫️ Харьковский филиал «Газсети» — Оператор ГРМ для потребителей Харьковской области, с лицевым счетом 132…

Для передачи данных одного или нескольких газовых счетчиков можно воспользоваться:

⚫️ личным кабинетом «Газсети» https://my.grmu.com.ua/login
⚫️ телефонами контакт-центра

066-300-2-888

098-300-2-888

093-300-2-888

За прошлый месяц январь на лицевые счета клиентов Харьковского и Харьковского городского филиала «Газсети» зачислено около 550 тыс. показаний. Данные счетчиков нужно передавать ежемесячно в период с 1 по 5 число.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 1.03: сбитые «шахеды», вторая годовщина удара по ХОВА
Главные новости Харькова 1.03: сбитые «шахеды», вторая годовщина удара по ХОВА
01.03.2024, 15:00
Афера в Instagram: житель Харьковщины обманул женщину на 1 млн грн
Афера в Instagram: житель Харьковщины обманул женщину на 1 млн грн
01.03.2024, 14:01
За плевок в харьковского копа блогера из Днепра посадили на два года (фото)
За плевок в харьковского копа блогера из Днепра посадили на два года (фото)
01.03.2024, 12:20
Восстановление Харькова: планы, реальность и при чем здесь Фостер (видео)
Восстановление Харькова: планы, реальность и при чем здесь Фостер (видео)
29.02.2024, 18:05
Работа в Харькове и области: вакансии от 16 до 30 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 16 до 30 тысяч гривен
29.02.2024, 11:36
Тысячи людей и западные дипломаты. Как прощаются с Навальным в Москве (видео)
Тысячи людей и западные дипломаты. Как прощаются с Навальным в Москве (видео)
01.03.2024, 15:02

Новости по теме:

13:48
В Харькове перекрыли улицу из-за утечки газа: подробности
13:42
Жителям села на Харьковщине вернули газ, пропавший из-за обстрелов РФ
15:20
Россияне ударили по газовой инфраструктуре на Харьковщине (фото)
11:10
Минэнерго: в Харькове обесточены два дома, 20 жителей Купянщины – без газа
11:10
Пытались согреться дома: два человека на Харьковщине попали в больницу


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Передавать данные газовых счетчиков нужно даже при отсутствии потребления»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 09:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Передавать показания газовых счетчиков нужно всем потребителям, в домах которых установлены индивидуальные газовые счетчики".