Передавати дані газових лічильників потрібно навіть за відсутності споживання

Передавати показання газових лічильників потрібно всім споживачам, в оселях яких встановлені індивідуальні газові лічильники.

Споживачі, які використовують природний газ, передають фактичні дані газомірів, зафіксовані на 1 число поточного місяця.

Споживачі, які тимчасово не мешкають у домоволодіннях і не використовують газ, щомісяця передають останні зафіксовані ними дані приладу обліку.

Виключенням є мешканці пошкоджених або зруйнованих будинків, де відключена подача енергоносія та споживачі, що не можуть скористатись енергоносієм через руйнацію ворогом газорозподільної мережі.

Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, дані газових лічильників повинні передаватись Оператору ГРМ. У Харкові та Харківській області – це філії національного оператора «Газмережі».

⚫️ Харківська міська філія «Газмережі» – Оператор ГРМ для споживачів міста Харків, з особовим рахунком 131…

⚫️Харківська філія «Газмережі» – Оператор ГРМ для споживачів Харківської області, з особовим рахунком 132…

Для передачі даних одного або кількох газових лічильників можна скористатись:

⚫️особистим кабінетом «Газмережі» https://my.grmu.com.ua/login

⚫️телефонами контакт-центру

066-300-2-888

098-300-2-888

093-300-2-888

За минулий місяць січень на особові рахунки клієнтів Харківської та Харківської міської філії «Газмережі» зараховано майже 550 тис. показань. Дані лічильників потрібно передавати щомісяця, у період з 1 по 5 число.